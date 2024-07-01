Cabup Dogiyai Otopianus Tebai Bakal Bentuk Program Smart City Wujudkan Kota Cerdas di Papua

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang diusung Partai Perindo, Otopianus Tebai bakal membentuk program Dogiyai Smart City (DSC) untuk mewujudkan kota cerdas di wilayah Papua bila terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

"Menata seluruh Kabupaten akan membentuk Kota, secara garis besar dengan program Dogiyai Smart City. Sebuah kota cerdas di Papua sebagai bahan referensi dari kabupaten lainnya," kata Oto saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Oto yang juga kader Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo itu akan membentuk satuan tugas (Satgas) 'Dogiyai on The Go' untuk membantu kerja 79 kampung di Kabupaten Dogiyai.

"Saya akan bentuk satgas, satgas Dogiyai on the go bertugas sebagai membantu 79 kampung di Dogiyai akan mencatat dan akan menciptakan aplikasi sistem informasi Dogiyai mencatat seluruh data penduduk di Dogiyai yang masih hidup secara ril dan nyata. Satgas akan meninjau kinerja kepala kampung, kepala desa, aparat kampung dan pegawai kantor distrik, kepala sekolah, kepala puskesmas dan lainnya. Mereka mitra kerja yang akan dibentuk ke dalam Perda," ujarnya.

Sebelumnya, pantauan iNews Media Group dilokasi Ketua Harian Nasional I DPP Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada, Angela Tanoesoedibjo menyerahkan dengan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Hari ini Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.