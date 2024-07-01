Usung Puluhan Cakada, Ketua DPP Perindo Manik: Punya Progres Transformasi Arah Lebih Baik

JAKARTA - Tim Desk Pilkada DPP Partai Perindo mengusung dengan pemberian surat rekomendasi kepada 37 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) di sejumlah wilayah Indonesia menjelang Pilkada 2024 mendatang.

Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Ideologi, Manik Maganamahendra mengatakan bahwa kerja Tim Desk Pilkada seluruh tingkatan di Partai Perindo menunjukkan progres transformasi ke arah lebih baik.

"Jadi sesuai juga yang disampaikan oleh Pak Ketum, ini merupakan salah satu pemberian surat rekomendasi terbanyak dari Partai Perindo selama ini kami juga tentu sangat mengapresiasi kerja kerja teman teman di Tim Desk Pilkada tingkat DPP, DPW, hingga DPD ini menunjukkan Partai Perindo punya progres perkembangan transformasi ke arah lebih baik," kata Manik saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).

Manik melihat semangat dari Partai Perindo yang kemudian banyak juga antusias dari calon kepala daerah maupun masyarakat terkait dengan pemberian surat rekomendasi ini menunjukkan Partai Perindo memiliki kekuatan yang besar di masyarakat.