Konvoi Sambil Bawa Pedang, 5 Remaja Ditangkap di Sewon Bantul

BANTUL - Polisi menangkap lima orang remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Dusun Tanjung, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul pada Senin (01/07/2024) dini hari. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang bukti senjata tajam (sajam).

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, penangkapan itu berawal sekira pukul 03.15 WIB saat anggota Sat Intelkam Polres Bantul dan Unit Intel Polsek Sewon sedang melaksanakan patroli rutin di Simpang 4 Wojo melihat konvoi puluhan sepeda motor ke arah timur.

"Saat itu rombongan kendaraan posisinya sedang dikejar oleh anggota Samapta Polres Bantul. Melihat hal itu, anggota Intel yang melihat turut bergabung melakukan pengejaran," kata Jeffry, Senin (1/7/2024).

Dalam aksi pengejaran itu, lanjut Jeffry, petugas berhasil mengamankan dua remaja berinisial ZF (16) dan DLA (17) yang pada saat itu kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang.

Melihat ada temannya yang berhasil diamankan, rombongan pelajar lainnya langsung kabur melarikan diri ke berbagai arah menggunakan sepeda motor.

"Dalam upaya pengejaran, anggota yang melakukan patroli berhasil mengamankan tiga remaja lainnya," ucapnya.