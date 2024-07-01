Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Selamatkan Anak Buah, Pemilik Kandang Ayam Terkubur Longsor Hidup-Hidup

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |00:03 WIB
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BLITAR - Gunawan adalah salah satu dari 3 korban hilang dalam peristiwa longsor yang menimpa kandang ayam di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (30/6/2024).

Gunawan merupakan pemilik kandang ayam sayur yang berdiri sejak tahun 2018. Sedangkan 2 korban hilang lain bernama Jarianto dan Mugiono adalah pekerja di kandangnya.

Yang membikin trenyuh, Gunawan jadi salah satu korban longsor yang hilang setelah menyelamatkan nyawa Anto, salah satu pekerja di kandang ayamnya.

Menurut Kapolsek Kesamben AKP Suhartono, pada saat longsor yang pertama, runtuhan material tebing menimbun Anto, pekerja kandang.

Gunawan bersama dua pekerjanya langsung melakukan pertolongan dan berhasil menyelamatkan Anto. Saat ini yang bersangkutan menjalani perawatan medis.

Pada saat ketiganya masih berada di lokasi, tidak disangka tiba-tiba terjadi longsor susulan.

Gunawan bersama dua pekerjanya, yakni Jarianto dan Mugiono terkubur material tanah dan batu hidup-hidup.

"Salah satu korban longsor susulan yang masih dalam pencarian bernama Gunawan, pemilik kandang," ujar Suhartono kepada wartawan Minggu.

Longsor diketahui terjadi tiba-tiba, tanpa ada hujan maupun angin. Material longsor berasal dari tebing setinggi 40 meter yang ambrol.

Halaman:
1 2
      
