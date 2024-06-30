Advertisement
HOME NEWS JATIM

Satu Korban Longsor Blitar Ditemukan, 3 Masih Pencarian

Solichan Arif , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |21:33 WIB
Satu Korban Longsor Blitar Ditemukan, 3 Masih Pencarian
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BLITAR - Satu dari empat orang yang tertimbun longsor di wilayah Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (30/6/2024), berhasil ditemukan.

Sementara tiga orang lainnya hingga malam ini masih dalam pencarian. Kapolsek Kesamben AKP Suhartono mengatakan, satu korban yang ditemukan selamat diketahui bernama Anto.

Runtuhan material longsor menimpa lokasi kandang ayam dan menimbun korban Anto. Beruntung, yang bersangkutan berhasil diselamatkan dan saat ini menjalani perawatan medis.

Korban merupakan pekerja kandang ayam. Sedangkan 3 korban yang masih dalam pencarian, yakni Gunawan, pemilik kandang, Jarianto dan Mugiono, keduanya pekerja kandang.

"Tiga orang masih dalam pencarian," ujar Suhartono kepada wartawan Minggu (30/6/2024).

Longsor terjadi pada saat pemilik kandang ayam dan pekerjanya sedang melakukan aktivitas panen. Kandang ayam sayur itu diketahui berdiri sejak tahun 2018.

Tidak ada hujan maupun angin. Tebing setinggi 40 meter yang berada di timur kandang ayam sayur itu, tiba-tiba ambrol.

Halaman:
1 2
      
