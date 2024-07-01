Gempa M5,3 Guncang Pangandaran Jabar, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Wilayah selatan Jawa Barat diguncang gempa tektonik pada Minggu, 30 Juni 2024, pukul 23.06 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG mencatat gempa ini memiliki magnitudo 5,3 dengan titik koordinat 9,51 Lintang Selatan (LS) dan 107,35 Bujur Timur (BT). Lokasinya tepatnya di dalam lautan pada jarak 237 km arah barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang disebabkan oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata Daryono dalam keterangan.

Dampak dari gempa ini, terang Daryono, dirasakan di beberapa daerah. Berdasarkan estimasi peta guncangan, getaran dirasakan nyata di Pameungpeuk dengan skala intensitas II-III MMI (Modified Mercalli Intensity).