Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Anak Berkebutuhan Khusus Tertabrak di Tol Cijago, Diduga Hendak Mengejar Layangan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |05:45 WIB
4 Fakta Anak Berkebutuhan Khusus Tertabrak di Tol Cijago, Diduga Hendak Mengejar Layangan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SEORANG bocah berinisial IRA (8) ditemukan tewas tergeletak diduga menjadi korban tabrak lari di ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), dengan titik kenal dekat jembatan Komplek Pelni, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu 30 Juni 2024 malam.

Korban tertabrak oleh pengemudi mobil Toyota Innova B 2757 SOY, yang dikemudikan berinisial AJ (55). Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Anak Berkebutuhan Khusus

Korban kecelakaan ditemukan meninggal dunia di ruas Tol Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), ternyata seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) berinisial IRA (8).

Ia ditemukan meninggal dunia tergeletak di ruas jalan Tol Cijago, tepatnya dibawah jembatan Komplek Pelni, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu 30 Juni 2024, malam.

"Korban menderita sakit autis/tidak dapat bicara dan sedang menjalani terapi rutin seminggu 2 kali di RS UI," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono.

2. Kronologi Kejadian

 

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono menjelaskan, kronologis berawal saksi Tohap alias Ucok (36) sedang duduk di atas jembatan melihat ada seorang anak kecil laki-laki yang lewat kemudian saksi bertanya ke anak tersebut 'adek mau ke mana'.

"Namun tidak dijawab selanjutnya sekitar 10 menit kemudian terdengar suara benturan keras di bawah jembatan tol, lalu saksi melihat kebawah jembatan dan terdapat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan tol. Kemudian saksi memberitahu ke warga sekitar untuk turun ke bawah dan melihat korban yang tergeletak di pinggir jalan sudah dalam kondisi meninggal dunia," kata Margiyono.

Margiyono menambahkan, berdasarkan keterangan saksi Jumatun (54), bahwa korban datang ke rumah saksi pada pukul 10.00 WIB bersama kedua orang tuanya.

Lebih lanjut, Margiyono menyebut Korban IRA dinyatakan meninggal dunia dan saat ini kasusnya tengah ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Depok.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982//jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282//kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement