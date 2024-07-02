Diduga Kulkas Meledak, 4 Rumah di Tapanuli Tengah Ludes Terbakar

TAPANULI TENGAH - Empat unit rumah warga ludes terbakar di Gang GKPA Tanah Ponggol Lingkungan 1, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara, diduga akibat ledakan arus pendek kulkas.

Kapolres Tapteng, AKBP Basa Emden Banjarnahor SIK melalui Kasubsi Penmas siHumas, Aiptu Dariaman Saragih menerangkan, musibah kebakaran terjadi pada Selasa 2 Juli 2024, sekitar Pukul 08.45 WIB.

Aiptu Dariaman Saragih menjelaskan, hasil identifikasi unit Identifikasi (Inafis) Sat Reskrim Polres Tapteng bersama Polsek Pandan, api berasal dari ledakan arus pendek kulkas yang berada di dalam rumah Kampiun Sihombing.

Identitas pemilik rumah yang mengalami kebakaran, sebut Dariaman Saragih, yaitu 2 unit rumah Kampiun Sihombing, (45), Elprida Sitompul (49) dan Inggot Nainggolan (65).

"Keterangan dari Ernita Pandiangan (saksi), saat dia (saksi) berada di rumahnya atau di area sekitar lokasi kebakaran, dia mendengar suara letusan dari sebelah rumahnya. Lalu, saksi mendatangi sumber suara dan masuk ke dalam rumah dimaksud serta dia melihat ada kobaran api yang keluar dari kulkas atau persisnya terletak di dapur rumah milik Kampiun Sihombing," ujar Dariaman Saragih kepada MPI, Selasa (2/7/2024).

Saksi, sambung Dariaman Saragih, teriak minta tolong ke masyarakat sekitar, seraya berusaha memadamkan api pakai alat seadanya. Namun, api tidak bisa padam dan semakin besar.