HOME NEWS NUSANTARA

Pembunuh Siswi SMK di Mesuji Lampung Tega Perkosa Korban saat Sedang Sekarat

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |05:40 WIB
Pembunuh Siswi SMK di Mesuji Lampung Tega Perkosa Korban saat Sedang Sekarat
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MESUJI - Herman, pelaku pembunuhan Anggi Lestari (16) mengaku menusuk korban beberapa kali menggunakan pisau badik, kemudian memperkosa korban yang sudah tidak berdaya.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024).

Umi mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap Herman, diperoleh fakta bahwa pelaku tega memperkosa korban setelah sebelumnya menusuk korban beberapa kali pada bagian dada.

"Hasil dari keterangan pelaku ini, upaya pemerkosaan itu terjadi usai dirinya melakukan penusukan beberapa kali ke tubuhnya (Anggi). Namun itu masih akan kami dalami," ujar Umi.

Umi menuturkan, dugaan pemerkosaan turut diperkuat dengan ditemukannya sperma pada tubuh Anggi. Saat ditemukan, kondisi korban juga tidak mengenakan celana.

"Iya, di tubuh korban ini kita temukan sperma. Namun itu masih kita tunggu hasil pemeriksaan labnya. Itu baru berdasarkan keterangan pelaku," kata Umi.

Menurut Umi, pihak kepolisian juga masih mendalami keterangan pelaku terkait motif sebenarnya dari peristiwa ini.

"Masih terus didalami agar fakta sebenarnya bisa benar-benar terungkap," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
