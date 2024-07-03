5 Tersangka Ditangkap dari Penggerebekan Pabrik Narkoba di Malang

MALANG - Pabrik pembuatan dan laboratorium narkotika terbesar di Indonesia diungkap Mabes Polri di Kota Malang. Lokasi pembuatan itu berada di rumah yang berada di Jalan Bukit Barisan Nomor 2, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan, pengungkapan pabrik narkoba dan laboratoriumnya ini berawal dari pengungkapan gudang penyimpanan yang berada di Apartemen Kalibata City Jalan Raya Kalibata Nomor 60 Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada 29 Juni 2024. Di gudang itu ditemukan 23 kilogram tembakau sintetis, yang kemudian dikembangkan dan diselidiki oleh kepolisian.

"Kemudian, kita kembangkan kita lakukan profiling, mengarah barang itu berasal dari pabrik yang ada di Jawa Timur, setelah dikerucutkan lagi ada di Kota Malang," ucap Wahyu Widada, saat konferensi pers di pabrik narkoba di Kota Malang, pada Rabu sore (3/7/2024).

Kemudian, pada 2 Juli 2024 kemarin, petugas langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah yang dijadikan modus sebagai kantor event organizer (EO). Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan lima orang tersangka yang memproduksi narkotika, serta tiga orang kurir atau pengedarnya.

"Satu sebagai yang meracik menjadi produk, jadi inisial YC 23, pembantu praktek yang membantu perlengkapan yang inisial FP 21, DA 24, AR 21, dan SS 28," ujarnya.

Seluruh tersangka dari informasinya merupakan warga Jawa Barat, yang baru saja menjalankan produksi selama dua bulan dengan dipandu oleh satu orang warga negara asing (WNA), yang masih dalam pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).