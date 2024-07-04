Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pengemudi Mobil Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Bekasi, Nekat Tak Bayar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |00:02 WIB
Viral Pengemudi Mobil Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Bekasi, Nekat Tak Bayar
Viral mobil kabur usai isi bensin. (Foto: IG @infobekasi)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi mobil Dihatsu Sigra viral usai nekat kabur usai mengisi bensin di SPBU di Jalan Nonon Sontaine, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (2/7/2024). Pengemudi tidak membayar setelah mengisi bahan bakar Pertamax.

Menurut informasi dari akun Instagram, @infobekasi, petugas SPBU bernama Angga mengungkap peristiwa itu terjadi pada pukul 02.00 WIB. Angga mengatakan pengemudi mobil tersebut tampak mencurigakan saat mengisi bensin.

"Sigra ini masuk dari pintu keluar dan sempat berhenti di depan minimarket, nah dia juga mantau petugas," ucap Angga kepada wartawan, Selasa.

Dari video yang beredar, pengemudi tak turun dari mobil saat mengisi bensin. Seorang pegawai pun mengisi bahan bakar seperti biasa.

Halaman:
1 2
      
