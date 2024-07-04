Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Suami Bunuh Istri Usai Bercinta, Pelaku Sempat Telepon Mertuanya

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:16 WIB
5 Fakta Suami Bunuh Istri Usai Bercinta, Pelaku Sempat Telepon Mertuanya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEORANG suami di Pulogadung, Jakarta Timur tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu 31 Juni 2024.

Kanit Reskrim Polsek Pulogebang, AKP Wahyudi menyebut pelaku sudah diamankan pihaknya. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku Curiga Istri Dihamili Pria Lain

AHW (25) begitu tega melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga menyebabkan istrinya inisal RNA meninggal dunia. Tersangka terbakar cemburu dan menuduh istrinya dihamili orang lain.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly menegaskan, tersangka menuduh tanpa dasar atau tidak disertai bukti. Sebab setelah dilakukan pengecekan, istri tersangka tidak hamil.

"Saat ini tersangka sudah ditahan oleh penyidik PPA Polres Metro Jakarta Timur, jadi kondisi korban sudah dipastikan bahwa tidak hamil karena memang tuduhan awal dari tersangka bahwa korban itu hamil dua bulan dengan pria idaman lain, tapi hasil pemeriksaan itu korban tidak hamil dan juga hasil pemeriksaan test pack juga tidak hamil," kata Nicolas dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Timur.

2. Istri Dibunuh Usai Bercinta

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly menerangkan peristiwa bermula usai keduanya melakukan hubungan suami istri. Tersangka saat itu curiga karena istrinya langsung mengecek ponsel usai berhubungan intim.

"Jadi habis berhubungan suami istri, karena tersangka belum berpakaian juga, pegang HP terus dikira disangka oleh tersangka bahwa dia (korban) menghubungi atau menghapus WA dengan pria idaman lain tapi kenyataannya tidak ada," ujarnya.

Keduanya saat itu terlibat cekcok, tersangka menuduh istrinya selingkuh, namun korban membela dirinya bahwa apa yang dikatakan tersangka tidaklah benar.

Halaman:
1 2 3
      
