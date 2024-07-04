Kesan Tetangga tentang Sekeluarga Tewas Kebakaran di Bekasi: Baik dan Suka Berbagi

BEKASI - Satu keluarga berjumlah lima orang tewas setelah terjebak dalam insiden kebakaran gudang perabotan di Jalan Tugu, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (3/7/2024). Korban merupakan pengelola gudang perabotan tersebut.

Kelima korban itu ialah Suryan dan Nelly sepasang suami istri yang juga sebagai pengelola atau bos gudang perabotan. Dua korban lainnya yakni Azzahra dan Arssyla yang merupakan kedua putri dari Suryan dan Nelly.

Korban terakhir merupakan Endah perempuan yang juga keponakan dari Suryan dan Nelly. Keluarga itu pun dikenal baik oleh tetangga.

"Orang baik dia mah, baik banget. Semua orang juga kalau cerita sama (orang baik)," kata salah satu tetangga bernama Eka (36).

Salah satu kebaikkan keluarga korban ialah sifat kerap berbagi ke sesama. Bukan hanya kepada tetangga, korban juga kerap berbagi kepada orang tak mampu.

"Kemarin lebaran misalnya, berbagi sembako. Selalu berbagi. Bukan cuman ke yang butuh saja, ke tetangga kaya saya juga dapat," ungkapnya.

Eka juga menyebut keluarga Suryan dan Nelly tak sungkan untuk mampir. Nelly alias sang istri kerap menemuinya hanya untuk berbincang.

"Terakhir ketemu (dengan Nelly) kemarin. Ramah orangnya, emang suka mampir. Makanya saya merasa kehilangan," kata dia.