5 Fakta Mobil Dibobol di Rest Area Cibubur, Maling Bekerja Senyap Kaca Tak Dirusak

JAKARTA - Modus pembobolan mobil baru-baru ini terjadi di Rest Area KM 10,6 Cibubur Square, Depok, Jawa Barat. Kejadian itu menimpa seorang wanita pemilik akun TikTok, @zoellekarlie yang diunggah Rabu (3/7/2024).

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Pemilik Panik

Video tersebut memerlihatkan seorang wanita yang terlihat geram dan panik mengetahui mobilnya yang terparkir di rest area tersebut dibobol maling hingga beberapa tasnya raib.

“Mobil dibobol maling tanpa jejak, terlihat normal, hilang puluhan juta,” tulis akun itu.

2. Kaca Mobil Tak Rusak

Ia menjelaskan sejumlah tas berisikan iPad, dompet dan barang-barang berharga lainnya raib dibawa kabur. Ia juga menjelaskan kaca mobil tersebut tak mengalami kerusakan.

3. Lima Tas Raib

Korban mengatakan total ada 5 tas yang hilang dicuri dari mobilnya.

“Diliat dari kaca & pintu mobil gak ada yang pecah, ternyata yang rusak lobang kunci fisiknya,” tambahnya.