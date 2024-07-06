Anggota DPRD Lampung Tengah Tembak Warga hingga Tewas, Ini Kronologinya

LAMPUNG TENGAH - Usai melepaskan tembakan yang mengenai warga bernama Salam (35) hingga tewas di tempat, anggota DPRD Lampung Tengah MSM (42) langsung diamankan polisi.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik menjelaskan, kejadian berawal dari kegiatan rangkaian adat dalam resepsi pernikahan untuk menyambut keluarga besan.

"Peristiwa terjadi di Kampung Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pukul 10.00 WIB. Saat itu dalam acara resepsi pernikahan ada kegiatan adat menyambut keluarga besan," ujar Umi, Sabtu (6/7/2024) malam.

Umi melanjutkan, dalam kegiatan itu pelaku MSM hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyambutan keluarga besan tersebut.

Nahas, ternyata senjata api yang digunakan oleh MSM ini melepaskan tembakan dan langsung mengarah ke seorang warga yang saat itu tengah berada di lokasi.

"Senjata api yang ditembakkan itu rupanya pelurunya ini mengenai seorang warga yang kala itu tengah duduk di dekat parit di lokasi kejadian. Peluru tersebut langsung mengenai kepalanya," jelas Umi.

Dia menyebutkan, dari hasil pemeriksaan awal, luka tersebut mengenai bagian kening kanan korban. Usai kejadian, korban langsung dievakuasi oleh warga ke rumah sakit.

"Langsung dibawa ke rumah sakit namun tidak tertolong, saat ini jenazah telah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk dilakukan autopsi," tuturnya.