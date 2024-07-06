Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Indonesia Cerdas, MNC Peduli Salurkan Buku ke Rumah Baca Asa Banyuwangi

Eris Utomo , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |13:57 WIB
Dukung Indonesia Cerdas, MNC Peduli Salurkan Buku ke Rumah Baca Asa Banyuwangi
MNC Peduli salurkan buku di Rumah Baca Asa di Kembiritan, Banyuwangi (MPI)
A
A
A

BANYUWANGI - Rumah Baca Asa yang diprakarsai Agus Hariyanto sejak 2012 di Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai ruang literasi bagi warga setempat.

Kini menjadi wadah kretivitas anak-anak. Tak hanya itu, Agus memperluas aktivitas pengenalan literasi melalui program pustaka bergerak, di mana kegiatan berkeliling membawa berbagai buku bacaan telah menjangkau hingga berbagai pelosok Banyuwangi seperti Kalibaru, Muncar, Tumpang pitu hingga pelabuhan Ketapang.

Melihat semangat Agus, MNC Peduli bagian dari MNC Group yang bergerak dibidang sosial mendukung pendidikan agar mendorong generasi cerdas anak bangsa dengan ikut menyalurkan bantuan buku bacaan dan lainnya kepada Rumah Baca Asa.

 BACA JUGA:

MNC Peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa memberikan apresiasi dengan memberikan berbagai buku bacaan tambahan, juga mengadakan kegiatan bersama di Rumah Baca Asa dengan mengajak anak bermain sambil mengenal dunia literasi lebih jauh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/1/3145354/mnc_peduli_salurkan_hewan_kurban_ke_ponpes_nurul_iman_jakarta_selatan-pYJt_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Ponpes Nurul Iman Jakarta Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement