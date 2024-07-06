Dukung Indonesia Cerdas, MNC Peduli Salurkan Buku ke Rumah Baca Asa Banyuwangi

BANYUWANGI - Rumah Baca Asa yang diprakarsai Agus Hariyanto sejak 2012 di Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai ruang literasi bagi warga setempat.

Kini menjadi wadah kretivitas anak-anak. Tak hanya itu, Agus memperluas aktivitas pengenalan literasi melalui program pustaka bergerak, di mana kegiatan berkeliling membawa berbagai buku bacaan telah menjangkau hingga berbagai pelosok Banyuwangi seperti Kalibaru, Muncar, Tumpang pitu hingga pelabuhan Ketapang.

Melihat semangat Agus, MNC Peduli bagian dari MNC Group yang bergerak dibidang sosial mendukung pendidikan agar mendorong generasi cerdas anak bangsa dengan ikut menyalurkan bantuan buku bacaan dan lainnya kepada Rumah Baca Asa.

BACA JUGA:

MNC Peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa memberikan apresiasi dengan memberikan berbagai buku bacaan tambahan, juga mengadakan kegiatan bersama di Rumah Baca Asa dengan mengajak anak bermain sambil mengenal dunia literasi lebih jauh.