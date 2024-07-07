Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Selidiki Video Dugaan Wanita Muda Hendak Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |03:30 WIB
Polisi Selidiki Video Dugaan Wanita Muda Hendak Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang
Wanita muda diduga hendak bunuh diri (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Polisi masih menyelidiki video dugaan upaya bunuh diri wanita muda di Jembatan Suhat Malang. Wanita muda itu tertangkap kamera ponsel salah satu warga tengah berdiri menatap Sungai Brantas, di Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) sisi timur.

Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anton Widodo mengaku belum menerima laporan adanya kejadian tersebut. Sehingga, pihaknya belum dapat memastikan kebenaran dari video yang beredar.

"Hingga saat ini tidak ada yg menyampaikan info tersebut ke Polsek. Sehingga kami belum bisa memastikan apakah benar peristiwa tersebut," tegas Anton, dikonfirmasi Sabtu (6/7/2024).

Kendati begitu, Polsek Lowokwaru akan melakukan penyelidikan terkait beredarnya video tersebut, guna mengungkap apakah benar, perempuan dalam video akan mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri.

"Namun demikian tetap akan kita lakukan penyelidikan terkait dengan video tersebut. Apakah benar orang dalam video tersebut akan melakukan bunuh diri, atau bagaimana akhir dari video tersebut," terangnya.

Menurut Anton, di sekitar lokasi kejadian juga tidak terpasang CCTV, sehingga tidak diketahui jelas bagaimana akhir dari rekaman video yang beredar.

"Di tengah jembatan Suhat, tidak terpasang CCTV. Sehingga bagaimana akhir dari video rekaman video tidak bisa diketahui secara pasti," pungkasnya.

