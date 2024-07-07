Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Main Layangan di Rel, Pelajar SD Tewas Tertabrak Kereta

Dedi Mahdi , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:46 WIB
Main Layangan di Rel, Pelajar SD Tewas Tertabrak Kereta
Bocah tewas tertabrak kereta di Bojonegoro (Foto: Dedi Mahdi)
A
A
A

BOJONEGORO - Seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar (SD), meninggal dunia setelah disambar kereta api.

Kejadian ini berlangsung di barat pintu perlintasan rel kereta api, yang ada di Desa Sukorejo atau barat stasiun besar kereta api Kota Bojonegoro.

Korban diketahui bernama M. Bagaskara Arstiano 11 tahun, warga Jalan panglima Polim Gang Akasia, Kelurahan Sumbang Kecamatan Kota Bojonegoro.

Menurut sejumlah saksi di lokasi kejadian, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.25 WIB atau Minggu sore, berlangsung saat korban sedang bermain layangan di tengah rel kereta api bersama sejumlah temannya.

Lalu ada 2 kereta api yang melintas secara bersamaan, di jalur rel ganda atau double track. Yaitu, kereta api barang dari arah Barat serta, kereta api Ambarawa express jurusan Surabaya - Semarang melintas dari arah timur.

"Korban diduga tidak mengetahui jika ada dua kereta api sekaligus yang melintas, dan fokus bermain layangan," kata Abah, salah satu saksi di TKP, Minggu 7 Juli 2024.

