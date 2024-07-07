Main Layangan di Rel, Pelajar SD Tewas Tertabrak Kereta

BOJONEGORO - Seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar (SD), meninggal dunia setelah disambar kereta api.

Kejadian ini berlangsung di barat pintu perlintasan rel kereta api, yang ada di Desa Sukorejo atau barat stasiun besar kereta api Kota Bojonegoro.

BACA JUGA: Bau Amis dan Wangi Pada Sungai Berwarna Merah Menyerupai Darah di Malang

Korban diketahui bernama M. Bagaskara Arstiano 11 tahun, warga Jalan panglima Polim Gang Akasia, Kelurahan Sumbang Kecamatan Kota Bojonegoro.

Menurut sejumlah saksi di lokasi kejadian, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.25 WIB atau Minggu sore, berlangsung saat korban sedang bermain layangan di tengah rel kereta api bersama sejumlah temannya.

BACA JUGA: Cerita Prabowo 2 Kali Kecelakaan Terjun Payung saat di TNI hingga Harus Operasi Besar

Lalu ada 2 kereta api yang melintas secara bersamaan, di jalur rel ganda atau double track. Yaitu, kereta api barang dari arah Barat serta, kereta api Ambarawa express jurusan Surabaya - Semarang melintas dari arah timur.

"Korban diduga tidak mengetahui jika ada dua kereta api sekaligus yang melintas, dan fokus bermain layangan," kata Abah, salah satu saksi di TKP, Minggu 7 Juli 2024.