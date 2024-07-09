Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Eks Bendahara Diskoperindag Padangsidimpuan Ditahan atas Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Rp1,4 Miliar

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |04:27 WIB
Eks Bendahara Diskoperindag Padangsidimpuan Ditahan atas Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Rp1,4 Miliar
Eks Bendahara Disperindagkop Padangsidimpuan inisial SS ditahan karena korupsi (MPI)
A
A
A

PADANGSIDIMPUAN - Mantan Bendahara Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka korupsi perjalanan dinas fiktif pada 2021 senilai Rp1,4 miliar.

Status SS dinaikkan jadi tersangka usai sembilan jam diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan. SS langsung ditahan mulai Senin (8/7/2024) malam, untuk proses penyidikan lanjutan.

Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Lambok MJ Sidabutar mengatakan bahwa SS ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya pihaknya melakukan penetepan tersangka terhadap mantan Kadis Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan berinisial RP.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement