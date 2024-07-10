Mesir, AS, dan Kepala Mata-Mata Israel Akan Hadiri Perundingan Gencatan Senjata Gaza di Doha

Mesir, AS, dan kepala mata-mata Israel akan hadiri perundingan gencatan senjata Gaza di Doha (Foto: Reuters)

DOHA - Perundingan untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang Gaza akan dilanjutkan di Doha pada Rabu (10/7/2024), dengan dihadiri oleh kepala intelijen Mesir, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

Menurut Al-Qahera News TV yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir pada Selasa (9/7/2024), delegasi keamanan Mesir di Doha, yang dipimpin oleh kepala intelijen Abbas Kamel, akan melakukan misi untuk mendekatkan sudut pandang antara Hamas dan Israel guna mencapai kesepakatan gencatan senjata sesegera mungkin.

BACA JUGA: Pengunjuk Rasa Israel Blokir Jalan Raya Serukan Gencatan Senjata Gaza dan Kembalikan Sandera

“Ada kesepakatan mengenai banyak hal,” kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa perundingan akan diadakan kembali di Kairo pada Kamis (11/7/2024), dikutip Reuters.

BACA JUGA: Hizbullah dan Hamas Bahas Perkembangan Terkini dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza

Seorang sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut yang berbicara tanpa menyebut nama kepada Reuters, mengatakan kepala mata-mata Israel David Barnea juga akan menghadiri pertemuan tersebut.

Kantor Perdana Menteri Israel menolak mengomentari pertanyaan Reuters.

Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengataka kepada Reuters, Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns juga akan hadir setelah ia bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Kairo pada Selasa (9/7/2024).