Profil Toni RM, Kuasa Hukum Pegi Setiawan yang Pernah Jadi Pengacara Ibu Nagita Slavina

BANDUNG - Toni RM merupakan salah satu dari puluhan kuasa hukum yang menangani kasus Pegi Setiawan. Pengacara kondang asal Kabupaten Indramayu ini bahkan tidak menerima bayaran dalam penanganan kasus tersebut.

Kini, nama Toni RM pun semakin dielu-elu kan setelah berhasil memenangkan kasus Pegi Setiawan. Lantas, bagaimana profil Toni RM?

Diketahui, Toni RM memiliki sebuah rumah mewah yang berlokasi di Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Bukan sekedar rumah, kabarnya rumah tersebut juga sekaligus menjadi kantor pelayanan bantuan hukum miliknya bernama Toni & Partners.

Dilihat dari akun TikTok @pengacaratoni, sejumlah video menampilkan aktivitas pengacara muda ini. Bahkan, Toni RM juga menunjukkan sudut rumahnya yang juga menjadi kantornya bekerja.

Dalam video terlihat, rumah bernuansa cat putih itu mengambil desain mewah klasik dengan dua lantai. Bahkan, interior di dalam rumahnya merupakan barang-barang mahal, baik sofa, meja bahkan di ruang tamunya terpasang televisi besar.

Di beberapa sudut rumah, Toni juga menyediakan semacam bar kecil bagi tamu yang datang. Tak hanya ruang tamunya yang mewah, Toni RM juga memiliki sebuah kolam renang.

Terlepas dari kekayaannya, Toni RM bukanlah pengacara kemarin sore. Pasalnya, sejumlah kasus besar pernah dirinya tangani.

Di antaranya, kasus soal dugaan malapraktik pada seorang perempuan bersama bayi dalam kandungannya yang terjadi di RSUD MA Sentot Patrol Indramayu pada Desember 2023.

Kemudian, kasus besar lainnya yang juga ditangani Toni RM adalah soal aksi bejat ayah dan kakak tiri yang setubuhi adiknya sendiri sejak kelas 3 SD di Indramayu.

Tak sampai di situ, Toni RM juga pernah mejadi kuasa hukumnya Rieta Amilia Beta, ibunya artis Nagita Slavina atau mertuanya Raffi Ahmad saat.

Dalam kasus ini, Toni RM melawan Malinda Dee yang pernah terjerat kasus penggelapan dana nasabah Citibank tahun 2011, pada 2018.

Kasus sendiri terkait masalah utang dan sengketa bisnis properti. Dalam kasus itu, Toni RM pun berhasil memenangkan Rieta Amilia Beta.

Terbaru dan tengah menjadi perbincangan, Toni RM sukses memenangkan sidang praperadilan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam.

Tak sendiri, Toni RM juga bergabung bersama puluhan kuasa hukum lainnya dalam memenangkan kasus Pegi Setiawan tersebut.