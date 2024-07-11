Ardhiansyah Nugraha Resmi Jabat Ketua Harian Partai Perindo Sumsel

PALEMBANG - Ardhiansyah Nugraha resmi menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumsel.

Penunjukkan Ardhiansyah Nugraha sebagai Ketua Harian Perindo Sumsel ditandai dengan Surat Keputusan (SK) yang diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, Kamis (11/7/2024).

Ardhiansyah Nugraha mengucapkan rasa terima kasihnya atas amanah yang telah diberikan Ketum Partai Perindo atas jabatan sebagai Ketua Harian Perindo Sumsel.

Ardhiansyah Nugraha yang kini menjabat sebagai Kepala Biro iNews Media Group Sumatera Selatan menilai penunjukannya itu sebagai amanah dan tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan Partai Perindo.

“Insya Allah saya akan mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Partai Perindo terutama Bapak Hary Tanoesoedibjo dengan sebaik-baiknya,” kata Ardhiansyah Nugraha di Kantor DPW Partai Perindo Sumsel, Kamis (11/7/2024).

BACA JUGA: RPA Perindo Desak Seluruh Parpol Tak Usung Calon Kepala Daerah Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak

Eks Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indoensia (IJTI) Sumatera Selatan periode 2013-2016 dan 2020-2023 ini berharap, bisa melakukan kerja sama kepada seluruh jajaran Partai Perindo Sumsel, baik itu dengan kader dan simpatisan partai dapat berjalan dengan baik kedepannya.

"Saya meminta kepada seluruh teman-teman, dan jajaran partai untuk tetap mengkoreksi dan memberikan kritik yang membangun dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian selaku ketua harian," katanya.