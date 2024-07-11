Serangan Israel Hantam Tempat Penampungan Pengungsi Khan Younis Tewaskan 31 Orang

GAZA – Serangan udara Israel di pintu masuk sebuah sekolah yang berubah menjadi tempat penampungan di Gaza selatan telah menewaskan sedikitnya 31 orang ketika peningkatan serangan militer di wilayah tersebut menyebabkan ribuan orang melarikan diri untuk mencari perlindungan.

Serangan udara pada Selasa (9/7/2024) sore menghantam tenda-tenda keluarga pengungsi di luar sebuah sekolah di kota Abassan, sebelah timur Khan Younis. Para pejabat di dekat rumah sakit Nasser mengatakan pada Rabu (10/7/2024) bahwa 31 orang tewas, termasuk delapan anak-anak, dan lebih dari 50 orang terluka.

Rekaman yang disiarkan oleh Al Jazeera menunjukkan anak-anak bermain sepak bola di halaman sekolah ketika ledakan tiba-tiba mengguncang area tersebut, memicu teriakan “mogok, mogok!”

Daerah yang terkena dampak sedang ramai pada saat serangan terjadi, menurut saksi mata yang berbicara kepada BBC, salah satunya melaporkan bahwa sebanyak 3.000 orang berada di sana pada saat serangan terjadi.

Serangan Israel lebih lanjut pada Rabu (10/7/2024) dini hari menewaskan sedikitnya 20 warga Palestina. Associated Press (AP) melaporkan bahwa 12 orang tewas di kamp pengungsi Nuseirat dan delapan orang di sebuah rumah di Deir al-Balah, sebuah daerah yang terletak di dalam “zona aman kemanusiaan” di mana Israel telah meminta warga Palestina untuk mencari perlindungan saat mereka melakukan serangan di Israel. beberapa wilayah di Jalur Gaza.

Pekan lalu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memerintahkan evakuasi massal di bagian selatan Gaza. Sebagian besar wilayah Khan Younis hancur dalam serangan panjang tahun ini, namun sejumlah besar warga Palestina telah mundur untuk menghindari serangan Israel lainnya di kota paling selatan Gaza, Rafah.

Kelompok militan Hamas mengatakan kampanye baru Israel telah menewaskan lebih dari 60 warga Palestina di seluruh wilayah pada Selasa (9/7/2024) saja.