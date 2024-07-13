Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Prof Ridha Daftar Jadi Bacalon Wali Kota Medan ke Partai Perindo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:22 WIB
Prof Ridha Daftar Jadi Bacalon Wali Kota Medan ke Partai Perindo
Prof Ridha daftarkan diri jadi Bacalon Walkot Medan ke Partai Perindo (Foto: MNC Media/Wahyudi A)
A
A
A

MEDAN - Prof. Dr. dr. Ridha Dharmajaya secara resmi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2024.

Itu ditandai dengan penyerahan berkas pendaftaran yang langsung diantarkan Prof Ridha dan tim pemenangannya ke Sekretariat DPW Perindo Sumatra Utara, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (13/7/2024).

Penyerahan berkas pendaftaran itu diterima oleh Sekretaris Wilayah DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian didampingi Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, Iskandar dan Wakil Sekretaris DPW Perindo Sumut, Budianta Tarigan.

Usai penyerahan berkas, Prof Ridha pun langsung menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan para pengurus DPW Perindo Sumut itu.

Prof Ridha dalam keterangannya menyambut positif upaya Partai Perindo dalam menjaring calon pemimpin daerah yang akan didukung.

"Kesertaan Partai Perindo dalam kapal besar saat ini menjadi kekuatan untuk menggalang kekuatan bersama untuk menunju kemenangan bersama bagi masyarakat kota Medan," ujar Ahli Bedah Saraf yang juga kerap mengkampanyekan internet sehat itu.

Prof Ridha lebih lanjut mengatakan jika permasalahan Kota Medan berbeda dengan kota besar lain yang ada di Indonesia. Sehingga perlu cara-cara khusus pula untuk menuntaskannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement