Prof Ridha Daftar Jadi Bacalon Wali Kota Medan ke Partai Perindo

Prof Ridha daftarkan diri jadi Bacalon Walkot Medan ke Partai Perindo (Foto: MNC Media/Wahyudi A)

MEDAN - Prof. Dr. dr. Ridha Dharmajaya secara resmi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2024.

Itu ditandai dengan penyerahan berkas pendaftaran yang langsung diantarkan Prof Ridha dan tim pemenangannya ke Sekretariat DPW Perindo Sumatra Utara, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (13/7/2024).

Penyerahan berkas pendaftaran itu diterima oleh Sekretaris Wilayah DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian didampingi Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, Iskandar dan Wakil Sekretaris DPW Perindo Sumut, Budianta Tarigan.

Usai penyerahan berkas, Prof Ridha pun langsung menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan para pengurus DPW Perindo Sumut itu.

Prof Ridha dalam keterangannya menyambut positif upaya Partai Perindo dalam menjaring calon pemimpin daerah yang akan didukung.

"Kesertaan Partai Perindo dalam kapal besar saat ini menjadi kekuatan untuk menggalang kekuatan bersama untuk menunju kemenangan bersama bagi masyarakat kota Medan," ujar Ahli Bedah Saraf yang juga kerap mengkampanyekan internet sehat itu.

Prof Ridha lebih lanjut mengatakan jika permasalahan Kota Medan berbeda dengan kota besar lain yang ada di Indonesia. Sehingga perlu cara-cara khusus pula untuk menuntaskannya.