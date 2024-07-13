Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ledakan Misterius Hancurkan Rumah Nelayan di Pandeglang, Polisi Masih Selidiki

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |13:26 WIB
Ledakan Misterius Hancurkan Rumah Nelayan di Pandeglang, Polisi Masih Selidiki
A
A
A

PANDEGLANG - Satu unit rumah di Kampung Panitia, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten hancur, Jumat (13/7/2024). Rumah tersebut dketahui milik nelayan bernama Jaman.

Rumah semi permanen itu hancur selepas ledakan misterius terjadi di kediamannya. Alhasil sang anak bernama Regina yang masih duduk di bangku SMP mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas terdekat.

Titin warga sekitar mengaku kaget saat ledakan terjadi secara tiba-tiba pada saat sebelum Maghrib. "Suaranya beledak aja gitu. Tapi diam aja di rumah, dikirain biasanya sih ban mobil," kata Titin, Sabtu (13/7/2024).

Titin menerangkan suara ledakan itu mirip dengan ban mobil meletus. Namun, saat dilihat ke luar rumah banyak warga berlarian. "Pas saya ikut melihat kaget melihat kondisi rumah warga sudah hancur berantakan," katanya.

Kata Titin, rumah itu milik Jaman dan Iah yang tak lain seorang nelayan. Ledakan terdengar satu kali dengan suara yang keras. "Warga pada kaget kesini semua. Suaranya keras banget," katanya.

Pada saat kejadian, menurut Titin, kedua orangtuanya sedang tidak ada di rumah. Sedang berada di bagang.

"Sementara ibunya di luar lagi nyapu dan anaknya ada di dalam. Begitu," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
