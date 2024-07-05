Ledakan Dahsyat Diduga dari Tabung Gas 3 Kg Bocor, Rumah Warga Malang Rusak

MALANG - Warga di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dikejutkan dengan ledakan dari tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg). Ledakan dari tabung gas itu terdengar keras dan membuat kaget warga sekitar.

Peristiwa tersebut membuat satu rumah rusak akibat ledakan. Sedangkan pemilik rumah atas nama Wagiono mengalami luka bakar di tangan kanan, wajah, dada, dan salah satu telapak kakinya luka robek. Korban pun dilarikan ke RS Panti Waluya Sawahan Malang, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pantauan di lokasi kejadian Jumat petang (5/7/2024), rumah milik Wagiono mengalami kerusakan seluas 3 x 10 meter persegi. Bagian dinding rumah hancur dan seluruh kaca rumah pecah akibat kerasnya ledakan.

Ledakan itu juga menimbulkan kobaran api hingga membuat satu unit sepeda motor Honda Beat di depan rumah milik anaknya dengan Nopol N 6130 ABN, hangus terbakar.

Supardi, warga sekitar sekaligus saksi mata menyatakan, peristiwa ledakan itu terjadi sekitar pukul 16.50 WIB. Saat itu ia sedang berada di dalam rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan cukup keras.

"Suaranya ledakan keras, duar gitu, sampai rumah saya yang jaraknya sekitar 50 meter bergetar. Saat saya datang, ternyata rumahnya pak Wagiono hancur dan sepeda motornya terbakar. Kobaran api yang membakar sepeda motor, langsung dipadamkan oleh warga," ucap Supardi, ditemui wartawan di rumahnya.

Pria berusia 60 tahun ini menuturkan, ledakan itu terjadi diakibatkan korban atas nama Wagiono, sedang memasang elpiji untuk alat pemanas air. Diduga saat memasang itu ada kebocoran pada selang katupnya, ditambah kondisi rumah yang tertutup.

"Jadi, korban ini sedang memasang elpiji untuk alat pemanas air. Saat memasang itu, kemungkinan gasnya bocor dan kondisi rumahnya tertutup. Pada saat bersamaan, kompornya masih menyala lalu terjadi ledakan tersebut," bebernya.