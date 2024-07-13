Terungkap! Ternyata Korban Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang Mahasiswa Universitas Brawijaya

Petugas evakuasi korban bunuh diri dari Universitas Brawijaya (foto: dok MPI)

MALANG - Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) Malang. Korban diketahui terjun dari Jembatan Suhat Malang sisi timur.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang, Anang Yuwono membenarkan bahwa korban merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Bisnis, berinisial AHM berusia 19 tahun.

"Benar, korban berinisial AHM, 19 tahun, mahasiswa Universitas Brawijaya asal Bekasi, Jawa Barat," kata Anang Yuwono.

Anang menambahkan, pihaknya menerima informasi adanya orang mencoba bunuh diri sekitar pukul 09.00 WIB, dengan posisi sudah jatuh di bawah Jembatan Suhat Malang.

"Dilaporkan oleh teman-teman relawan Es Teh Anget ada orang jatuh di bawah Jembatan Soekarno Hatta jam 9 pagi," ucapnya.