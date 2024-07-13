Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Ternyata Korban Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang Mahasiswa Universitas Brawijaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |15:05 WIB
Terungkap! Ternyata Korban Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang Mahasiswa Universitas Brawijaya
Petugas evakuasi korban bunuh diri dari Universitas Brawijaya (foto: dok MPI)
A
A
A

MALANG - Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) Malang. Korban diketahui terjun dari Jembatan Suhat Malang sisi timur.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang, Anang Yuwono membenarkan bahwa korban merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Bisnis, berinisial AHM berusia 19 tahun.

"Benar, korban berinisial AHM, 19 tahun, mahasiswa Universitas Brawijaya asal Bekasi, Jawa Barat," kata Anang Yuwono.

Anang menambahkan, pihaknya menerima informasi adanya orang mencoba bunuh diri sekitar pukul 09.00 WIB, dengan posisi sudah jatuh di bawah Jembatan Suhat Malang.

"Dilaporkan oleh teman-teman relawan Es Teh Anget ada orang jatuh di bawah Jembatan Soekarno Hatta jam 9 pagi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3177898//viral-pAUB_large.jpg
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836//mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/625/3159373//diplomat_kemlu-qLGX_large.jpg
Keluarga Mendiang Arya: Pada Waktunya Kebenaran Akan Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486//mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement