Peserta Bhayangkara Run Membeludak, 10 Ribu Orang Tumpah Ruah di Jalan

PEKANBARU - Peserta Riau Bhayangkara (RB) Run 2024 yang digelar Minggu (14/7/20240 membeludak. Lebih dari 10 ribu pelari mengikuti acara olahraga dalam rangka HUT Bhayangkara ini.

Pelari dilepas oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto di garis star tepatnya depan Kantor Gubernur Riau. Lari dibagi tiga katagori yakni 21K, 10K dan 5K. Rute palari yakni di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

Tampak ribuan peserta memadati jalan karena jumlahnya membeludak. Ternyata tidak hanya dari peserta yang terdaftar, banyak warga lain yang juga ikut lari untuk meramaikan Riau Bhayangkara Run. Ikut dalam acara Kapolda Riau Irjen M Iqbal dan Ketu Bhayangkari Riau Ny Nindya.

Pelari sendiri berasal dari berbagai daerah di Tanah Air baik dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan tentunya Pulau Sumatera. Event ini juga diikuti para atlet daerah maupun nasional.

Para seperti juga disediakan buah-buahan dan minuman maupun minuman berenergi. Selain itu, sejumlah pelajar juga ikut meramaikan even lari.

Kapolda Riau menyatakan bahwa peserta yang meraimakan Riau Bhayangkara Run membeludak. Hal ini karena selain pelari yang sudah mendaftar, banyak dari warga yang tidak sempat mendaftar ikut juga meraimaikan.

"Kita lihat antusias pelari sangat banyak. Kalau pelari yang mendaftar 10 orang, ini sangat ramai sekali ditambah dari ada teman, atau saudara atau anak dari pelari yang ikut juga. Jadi yang ikut lari lebih dari 10 ribu. Event ini sangat diminati, selain sehat, olahraga lari juga bisa buat happy,” kata Iqbal yang turun di lari 5 .