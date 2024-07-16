Jelang Hari Bakti Ke-77 TNI AU, Danlanud Sultan Hasanuddin Tinjau Langsung Latihan Demo Terjun Free Fall

MAKASSAR - Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Bayuaji, meninjau langsung latihan pendahuluan Demo Terjun Free Fall Jelang Peringatan Hari Bakti ke-77 TNI AU, di Taxy Way Charlie Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (16/7/2024).

Latihan Demo Terjun Free Fall dipimpin langsung Komandan Batalyon Komando (Danyonko) 466 Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), Letkol Pas Firasat Amansyah dan diikuti 25 personel Kopasgat menggunakan pesawat Hercules C-130/A-1330.

Danlanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Bayuaji mengatakan, bahwa Demo Terjun Free Fall merupakan salah satu kegiatan yang akan ditampilkan pada acara Peringatan Hari Bakti-77 TNI AU yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2024 di Lanud Sultan Hasanuddin.

“Latihan ini merupakan bagian dari persiapan Lanud Sultan Hasanuddin dalam menyambut Hari Bakti ke-77 TNI AU. Saya sangat bangga dengan kemampuan dan semangat yang ditunjukkan oleh para penerjun dari Pasukan Gerak Cepat. Para penerjun yang mengikuti Demo Terjun Free Fall merupakan representasi dari profesionalisme dan kesiapsiagaan TNI AU dalam menjalankan tugas,” ujar Marsma TNI Bonang dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Marsma TNI Bonang Bayuaji menekankan pentingnya latihan ini tidak hanya untuk mempersiapkan acara peringatan, tetapi juga sebagai ajang untuk meningkatkan keterampilan dan koordinasi antar prajurit.

"Kesiapan dan keterampilan yang di tunjukkan prajurit Kopasgat dalam latihan ini merupakan kesiapan TNI AU dalam menghadapi berbagai tantangan dan tugas ke depan,” ungkapnya.