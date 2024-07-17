Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Masyarakat Harus Lebih Produktif agar Indonesia Maju

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:17 WIB
Hary Tanoe: Masyarakat Harus Lebih Produktif agar Indonesia Maju
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI/Aziz Indra)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) menyebut, Indonesia saat ini masih dalam kategori berkembang belum maju. Menurutnya membutuhkan masyarakat yang produktif untuk mencapai Indonesia maju.

Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan surat rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada 42 pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari 3 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2024).

"Kita ini masuk kategori negara sedang berkembang belum maju. Sehingga dibutuhkan masyarakat yang produktif artinya untuk mencapai Indonesia maju, sejahtera tidak ada kata lain memperbanyak SDM atau masyarakat produktif karena tidak bisa bergantung terhadap masyarakat produktif saat ini," kata Hary Tanoe.

"Tidak ada cara lain kita harus mengentaskan masalah masyarakat bawah menjadi menengah, menengah menjadi mapan. Sehingga mesin Indonesia bisa menjadi titik balik sehingga Indonesia maju dan Indonesia Emas terwujud. Jangan sampai masyarakat surah kece produktifitas turun secara usia kita belum menjadi negara maju atau middle income trap," tambahnya.

Sebagai informasi, hadir dalam acara itu Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada, Angela Tanoesoedibjo; Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq; Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Victor Sianipar dan Ferry Kurnia Rizkiansyah; dan pimpinan partai lainnya.

(Awaludin)

      
