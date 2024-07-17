Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jadi Cabup Barito Timur, Ariantho Bertekad Sejahterakan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:43 WIB
Jadi Cabup Barito Timur, Ariantho Bertekad Sejahterakan Rakyat
Cabup Barito Timur Ariantho S Muler (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal Calon Bupati Kabupaten Barito Timur, Ariantho S Muler bertekad akan menyejahterakan masyarakat bila menangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tekad itu senafas dengan cita-cita partainya yakni Partai Perindo.

"Kami tegak lurus dengan apa yang menjadi cita-cita dari partai yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia sehingga secara spesifik kami menginginkan program itu juga terjadi di Barito Timur," kata Ariantho saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ketua DPD Perindo Kabupaten Barito Timur itu ingin menyejahterakan masyarakat Kabupaten Barito Timur. Apalagi, kata dia, Barito Timur merupakan wilayah yang dekat dengan IKN.

"Kita sebagai penyangga pangan di sana sehingga dengan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat, kami yakin ini akan menjadi suatu meningkatkan ekonomi masyarakat," tutur Ariantho.

"Sehingga nanti seperti yang diinginkan oleh Perindo mewujudkan Indonesia Sejahtera ini akan bisa terwujud dengan baik dari daerah," terangnya.

