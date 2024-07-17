Partai Perindo Usung Kader Sendiri di Kabupaten Donggala, Vera Laruni Serius Atasi Kemiskinan

JAKARTA - Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada kadernya sendiri yakni Vera Laruni untuk maju pada Pilkada 2024 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Vera maju menjadi Calon Bupati yang bakal berpasangan dengan Taufik M Burhan.

Ia pun telah menerima surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Vera menyebut dirinya serius untuk mengatasi kemiskinan di Donggala.

"Kalau terobosan dan gagasan yang kami utamakan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan Kabupsten Donggala, bahwa dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu, Kabupaten Donggala termiskin kedua," jelas Vera di Kantor DPP Partai Perindo, Rabu (17/7/2024).

Untuk menyelesaikan masalah itu, Vera meyakini pembenahan infrastruktur merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Sejalan dengan itu, produksi yang ada di Kabupaten Donggala juga harus meningkat.

"Jadi banyak hal-hal yang harus dibenahi terutama infranstruktur yang harus merata, produksi kemudian IPMnya harus bagus karena sekarang IPM kabupaten Donggala masih sangat rendah," tegasnya.