Terima Bantuan, Keluarga Pasien Pejuang Kanker Ucapkan Terima Kasih ke MNC Peduli

JAKARTA - MNC Peduli melaksanakan program satu juta masker untuk pejuang kanker, di mana penyalurannya dilaksanakan melalui Yayasan Rumah Rachel, sebuah yayasan nirlaba yang memberikan pelayanan asuhan paliatif berbasis rawat-rumah (homecare) secara gratis, bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang hidup dengan penyakit serius.

Asuhan atau perawatan paliatif adalah spesialiasi perawatan medis yang dikhususkan bagi pasien dengan penyakit serius, untuk mengelola rasa sakit dan gejala yang mereka alami, guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan penderitaan mereka.

Perawatan ini dilakukan dengan tindakan yang dapat meringankan penderitaan pasien baik secara fisik, emosi, spiritual, hingga finansial. Bersama MNC Peduli, Yayasan Rumah Rachel bersama Julio (11) di kawasan jalan Sawah Baru Timur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Tampak muncul kebahagiaan dalam raut wajah Julio saat di temui oleh MNC Peduli dan Yayasan Rumah Rachel. Usai diperiksa, Julio diajak menggambar oleh perawat.

Pada kesempatan ini, MNC Peduli memberikan menyalurkan donasi 10.000 masker melalui Yayasan Rumah Rachel untuk para pasien dan juga mendukung petugas medis dalam menjalankan tugasnya saat proses merawat dan mendampingi pasien di rumah secara sukarela tanpa berbayar.

Sementara itu, ibu pasien, Mega Apriyati (42) sangat terbantu dengan adanya MNC Peduli dan Yayasan Rumah Rachel. Sebelumnya dia adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja serabutan dengan gaji perminggu.

"Saya ibu rumah tangga bekerja untuk membantu menyembuhkan anak dan buat makan. Gaji dapat perminggu sekitar Rp175 ribu," ucapnya.