HOME NEWS JATIM

Ibu Tewas Diduga Dirampok di Malang Alami Luka di Kepala, Begini Kondisinya

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |06:24 WIB
Ibu Tewas Diduga Dirampok di Malang Alami Luka di Kepala, Begini Kondisinya
Evakuasi jenazah ibu korban perampokan di Malang. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Polres Malang menemukan beberapa bercak darah ditemukannya ibu rumah tangga (IRT) tewas di rumahnya. Korban diketahui bernama Suni, yang tinggal sehari-hari bersama suaminya bernama Juwanto, di rumahnya Jalan Raya Saptorenggo Gang 9 RT 3 RW 1, Dusun Bugis Krajan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menyatakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan kepolisian sejak pukul 18.00 WIB, ditemukan adanya beberapa bercak darah. Bercak darah itu ditemukan di kamar depan rumahnya, sebagaimana jenazah ditemukan.

"Ditemukan (bercak darah) di atas kasur jelas, ada bercak darah di dinding dan kasur. (Korban) Luka di kepala, tapi perlu kami pastikan luka akibat benda tumpul atau tajam," ujar Gandha Syah Hidayat, usai olah TKP pada Selasa malam (16/7/2024).

Korban sendiri disebut Gandha ditemukan tak bernyawa oleh suaminya sepulang kerja. Saat itu suaminya mendapati istrinya yang tertidur di atas dalam posisi miring, tetapi ketika digoyang-goyang tidak bergerak.

"Suaminya ini pulang sampai ke rumah sampainya di rumah, istrinya digoyang-goyang tidak bergerak. Kemudian setelah dilihat ada darah banyak di kasur, yang bersangkutan berteriak minta tolong pada tetangga," tuturnya.

Pihaknya sendiri belum memintai keterangan suaminya karena masih terkejut dan histeris. Sejauh ini baru 6 saksi mata baik dari tetangga dan keluarga korban yang dimintai keterangan.

"(Barang bukti yang diamankan) Masih kita data, karena sekarang kita masih olah TKP dan identifikasi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
