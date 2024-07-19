Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Depresi dengan Penyakitnya, Lansia di Gunungsitoli Nekat Sayat Perut dengan Pisau

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:00 WIB
Depresi dengan Penyakitnya, Lansia di Gunungsitoli Nekat Sayat Perut dengan Pisau
Lansia coba bunuh diri di kamarnya (foto: dok ist)
A
A
A

GUNUNGSITOLI - Seorang wanita berinisial AD alias Ina Nita Laoli (63) di Dusun III Desa Hiligodu Olu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, menyayat perutnya sendiri dengan pisau lantaran merasa stres dengan penyakitnya. Beruntung nyawanya dapat tertolong meski usus terurai dan berlumuran darah, Jumat (19/7/2024) sekira pukul 07.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Adlersen Lambas Parto Tambunan mengatakan, di tempat kejadian AD ditemukan dalam kondisi usus terurai berlumuran darah tetapi masih bernyawa. Sehingga kepada korban langsung diberikan pertolongan dari tim medis dari puskesmas setempat dan kemudian dilarikan ke RS Thomsen Gunungsitoli.

"Tepatnya dikediaman Ya'aro Laoli alias Ama Wisi saudara dari AD di temukan dengan usus terurai dan berlumuran darah, tetapi masih bernyawa. Korban langsung dilarikan ke RS Thomsen Gunungsitoli menggunakan ambulans," ujarnya, Jumat (19/7/2024).

Menurutnya, bahwa keadaan korban diketahui saat seorang bernama Happy Ester Laoli melihat keadaan korban sebelum berangkat sekolah. Saat itu, Happy Ester Laoli menemukan korban dalam keadaan terbaring dilantai di kolong tempat tidur dan berlumuran darah. Kemudian dia berteriak minta tolong kepada orangtuanya dan se isi rumah.

Halaman:
1 2
      
