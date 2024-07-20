Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pesan Menparekraf Sandiaga ke Presiden Terpilih Prabowo : Lanjutkan Pengembangan 5 Wisata Super Prioritas

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |23:41 WIB
Pesan Menparekraf Sandiaga ke Presiden Terpilih Prabowo : Lanjutkan Pengembangan 5 Wisata Super Prioritas
Menparekraf Sandiaga Uno (foto: dok ist)
A
A
A

 

BANTUL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berharap presiden terpilih, Prabowo Subianto meneruskan pengembangan lima wisata super prioritas dalam pemerintahannya mendatang. Prabowo diharapkan bisa melengkapi sarana dan prasarana yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam catatannya, Sandiaga berharap kepada pemerintahan kedepan agar bisa menambah jalur penerbangan luar negeri untuk mendukung kunjungan di lima destinasi wisata super prioritas. Sebab, Sandiaga menilai jalur penerbangan luar negeri saat ini masih terbatas sehingga kurang mendukung kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia.

Lima destinasi wisata super prioritas itu diantaranya kawasan Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika dan Labuan Bajo.

"Kawasan Borobudur yang dikelola Badan Otorita Borobudur (BOB) inu menyumbang terbanyak jumlah wisatawan yang berkunjung yaitu 5 juta wisatawan tiap tahunnya. Kemudian disusul Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika," kata Sandiaga saat melakukan kunjungan di Desa Wisata Krebet, Pajangan, Bantul, Sabtu (20/07/2024).

Sementara di Likupang, Sandiaga menilai perlu peningkatan, baik sarana dan prasarana kelas dunia. Seperti misalnya di Jogja ada bandara YIA, Mandalika dengan sirkuit MotoGP, kemudian pengembangan eco tourism di Labuan Bajo dan event F1 Power Boot di Danau Toba yang sudah berlangsung dua tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937//prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement