Pesan Menparekraf Sandiaga ke Presiden Terpilih Prabowo : Lanjutkan Pengembangan 5 Wisata Super Prioritas

BANTUL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berharap presiden terpilih, Prabowo Subianto meneruskan pengembangan lima wisata super prioritas dalam pemerintahannya mendatang. Prabowo diharapkan bisa melengkapi sarana dan prasarana yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam catatannya, Sandiaga berharap kepada pemerintahan kedepan agar bisa menambah jalur penerbangan luar negeri untuk mendukung kunjungan di lima destinasi wisata super prioritas. Sebab, Sandiaga menilai jalur penerbangan luar negeri saat ini masih terbatas sehingga kurang mendukung kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia.

Lima destinasi wisata super prioritas itu diantaranya kawasan Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika dan Labuan Bajo.

"Kawasan Borobudur yang dikelola Badan Otorita Borobudur (BOB) inu menyumbang terbanyak jumlah wisatawan yang berkunjung yaitu 5 juta wisatawan tiap tahunnya. Kemudian disusul Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika," kata Sandiaga saat melakukan kunjungan di Desa Wisata Krebet, Pajangan, Bantul, Sabtu (20/07/2024).

Sementara di Likupang, Sandiaga menilai perlu peningkatan, baik sarana dan prasarana kelas dunia. Seperti misalnya di Jogja ada bandara YIA, Mandalika dengan sirkuit MotoGP, kemudian pengembangan eco tourism di Labuan Bajo dan event F1 Power Boot di Danau Toba yang sudah berlangsung dua tahun terakhir.