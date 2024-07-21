Kronologi Kereta Api Tabrak Mobil Tewaskan 6 Orang, Masinis Sempat Bunyikan Klakson

6 orang tewas akibat kecelakaan kereta tabrak mobil di Deliserdang. (Foto: Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Pihak PT KAI mengungkapkan kronologi kecelakaan kereta api menewaskan 6 orang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di KM 33+800 antara Stasiun Perbaungan-Stasiun Lubuk Pakam, Minggu (21/7/2024) siang. Kejadian itu melibatkan KA Sribilah Utama yang menabrak mobil Daihatsu Terios.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I-Sumatra Utara, Anwar Solikhin mengungkapkan kecelakaan (temperan) terjadi antara KA U51A Sribilah Utama (Rantauprapat-Medan) dengan mobil di KM 33+800 petak jalan antara Stasiun Perbaungan-Stasiun Lubuk Pakam, pukul 12.24 WIB.

“PT KAI turut prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut,” ucap Anwar.

Berdasarkan keterangan dari kru kereta api, lanjutnya mobil melintas di perlintasan tidak terjaga saat KA bergerak. Masinis sudah berulangkali membunyikan klakson lokomotif namun tidak diindahkan.