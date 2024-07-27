Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tamu Datang Gedor Pintu, Langsung Tusuk Tuan Rumah Berkali-kali

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |23:02 WIB
Tamu Datang Gedor Pintu, Langsung Tusuk Tuan Rumah Berkali-kali
Polisi olah TKP penusukan di Lampung Timur yang dilakukan oleh seorang tamu (Foto : Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Seorang pria bernama Dio Alip Putra menjadi korban penusukan berkali-kali oleh tamu yang berkunjung ke rumahnya dengan menggedor pintu, Jumat 26 Juli 2024. Akibatnya penusukan tersebut, warga Kecamatan Way Jepara, dilarikan ke Rumah Sakit.

Adik korban, Ages Marsela mengatakan, kejadian berawal saat dia sedang berada di dalam kamar dan mendengar suara orang mengetuk pintu rumah dengan keras.

Menurut Ages, ketukan tersebut dijawab oleh sang kakak sambil membuka pintu rumah dan mencoba mengusir orang yang dianggap bertamu tetapi tidak sopan itu.

"Saya dengar kakak langsung mengusir orang tersebut dengan berkata 'pergi kamu dari sini’," ujar Ages, Sabtu (27/7).

Ages yang saat kejadian masih berada di dalam kamar, tiba-tiba mendengar suara kursi yang bergeser, dan tak lama kakaknya merintih kesakitan sambil berteriak minta tolong.

Begitu mendengar kakaknya minta tolong, Ages langsung keluar kamar, dan kaget melihat korban sudah berlumuran darah dengan posisi terduduk.

Sedangkan pelaku, kata Ages, dalam kondisi setengah berdiri dengan pisau garpu di tangannya siap untuk menikam kembali. 

"Karena takut, saya langsung masuk kamar lagi dan mengunci pintu sambil berteriak minta tolong," tuturnya.

 

