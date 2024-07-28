Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS dan Sekutu Beri Peringatan Soal Anadriel, Kelompok Hacker Korut yang Targetkan Rahasia Militer

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:38 WIB
AS dan Sekutu Beri Peringatan Soal Anadriel, Kelompok Hacker Korut yang Targetkan Rahasia Militer
Foto: Reuters.
A
A
A

LONDON - Peretas Korea Utara telah melakukan kampanye spionase dunia maya global dalam upaya mencuri rahasia militer rahasia untuk mendukung program senjata nuklir terlarang Pyongyang, kata Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan bersama.

Peretas, yang dijuluki Anadriel atau APT45 oleh para peneliti keamanan dunia maya, diyakini sebagai bagian dari badan intelijen Korea Utara yang dikenal sebagai Biro Umum Pengintaian, sebuah badan yang dikenai sanksi oleh AS pada 2015.

Unit siber tersebut telah menargetkan atau membobol sistem komputer di berbagai perusahaan pertahanan atau teknik, termasuk produsen tank, kapal selam, kapal angkatan laut, pesawat tempur, serta sistem rudal dan radar, kata penasihat tersebut.

Korban di AS juga termasuk Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA), Pangkalan Angkatan Udara Randolph di Texas, dan Pangkalan Angkatan Udara Robins di Georgia, kata pejabat FBI dan Departemen Kehakiman AS pada Kamis, (25/7/2024).

Dalam serangan terhadap NASA pada Februari 2022, para peretas menggunakan skrip malware untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputernya selama tiga bulan, menurut jaksa penuntut AS. Lebih dari 17 gigabita data yang tidak diklasifikasikan berhasil diekstraksi.

"Badan-badan yang membuat serangan yakin bahwa kelompok dan teknik siber tersebut tetap menjadi ancaman berkelanjutan bagi berbagai sektor industri di seluruh dunia, termasuk tetapi tidak terbatas pada entitas di negara masing-masing, serta di Jepang dan India," kata penasihat tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Korea Utara yang terisolasi secara internasional, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), memiliki sejarah panjang dalam menggunakan tim peretas rahasia untuk mencuri informasi militer yang sensitif.

Untuk mendanai operasi mereka, para peretas menggunakan ransomware untuk menargetkan rumah sakit dan perusahaan perawatan kesehatan AS, menurut dugaan pejabat AS.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181340//mantan_wapres_as_dick_cheney-XVfy_large.jpg
Mantan Wapres AS dan Arsitek Perang Irak, Dick Cheney Meninggal di Usia 84 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181295//presiden_amerika_serikat_donald_trump-turm_large.jpeg
Trump: AS Punya Cukup Senjata Nuklir untuk Ledakkan Dunia 150 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181068//ilustrasi-SmNx_large.jpg
AS Kerahkan 16 Ribu Tentara, 8 Kapal Perang ke Dekat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180964//kereta-rEY3_large.jpg
Penikaman Massal di Kereta Inggris Dilakukan Pelaku Tunggal, Bukan Aksi Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180669//presiden_amerika_serikat_donald_trump-RO8a_large.jpg
AS Dikabarkan Siap Serang Venezuela, Ini Kata Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement