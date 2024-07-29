Genderang Perang Ditabuh, Serangan Balasan Israel Tewaskan 2 Orang di Lebanon Selatan dan 3 Terluka Termasuk Bayi

Genderang Perang Ditabuh, Serangan Balasan Israel Tewaskan 2 Orang di Lebanon Selatan dan 3 Terluka Termasuk Bayi (Foto: AFP)

BEIRUT - Serangan pesawat nirawak atau drone Israel menewaskan dua orang dan melukai tiga orang lainnya di Lebanon selatan pada Senin (29/7/2024). Serangan ini terjadi saat Lebanon bersiap menghadapi balasan Israel menyusul serangan roket yang menewaskan 12 remaja dan anak-anak pada akhir pekan.

Seorang pejabat di pertahanan sipil Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa serangan pesawat nirawak Israel pada Senin (29/7/2024) di Lebanon selatan melukai tiga orang termasuk seorang bayi. Layanan penyelamatan tidak mengatakan apakah yang tewas adalah pejuang atau warga sipil.

Militer Israel mengatakan pertahanan udaranya menjatuhkan pesawat nirawak yang melintas dari Lebanon ke wilayah Galilea Barat pada Senin (29/7/2024).

Penerbangan di bandara internasional Beirut telah dibatalkan atau ditunda karena maskapai penerbangan menanggapi kemungkinan tanggapan Israel.

Sebelumnya pada Minggu (28/7/2024) larut malam, kabinet keamanan Israel memberi wewenang kepada pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk memutuskan cara dan waktu tanggapan terhadap serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Israel dan Amerika Serikat (AS) menyalahkan Hizbullah Lebanon atas serangan pada Sabtu (27/7/2024). Kelompok yang didukung Iran itu membantah terlibat.

Insiden di mana sebuah rudal menghantam lapangan olahraga di Dataran Tinggi Golan, berisiko mengubah kebuntuan yang rapuh menjadi eskalasi yang lebih serius, sehingga memicu seruan internasional dari kedua belah pihak untuk menahan diri.