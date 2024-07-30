TNI-AU dan Angkatan Udara AS Ikuti Latihan Cope West 2024

JAKARTA - Para penerbang Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat (AS) dan Angkatan Udara Indonesia (TNI-AU) menggelar Cope West 2024. Ini merupakan latihan mobilitas bilateral, yang berlangsung di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh di Malang, Indonesia, pada 22-26 Juli 2024.

Sekira 25 penerbang AS berlatih bersama personel TNI-AU ikut ambil bagian dalam latihan ini. Meski latihan taktis pada kegiatan ini terkendala oleh abu dari aktivitas gunung berapi, angkatan udara dari kedua negara ikut terlibat dalam pertukaran para pakar (SMEE) di bidang keamanan pangkalan, pemeliharaan operasi, dan topik medis seperti kedokteran dirgantara dan evakuasi aeromedis.

“Tahun ini menandai peringatan ke-75 hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia - sebuah hubungan yang didasarkan pada komitmen kami bersama terhadap nilai-nilai demokrasi dan pluralisme serta tatanan berbasis aturan. Latihan Cope West memberikan kesempatan berharga bagi Angkatan Udara Pasifik AS dan TNI-AU untuk membangun hubungan ini dan berlatih bersama setiap tahun,” ungkap Brigadir Jenderal Angkatan Udara AS Brian S. Laidlaw pada upacara penutupan Cope West, Jumat, (26/7/2024).

“Kami menghargai kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas persahabatan dan kemitraan strategis kami, meningkatkan interoperabilitas, dan meningkatkan kemampuan kolektif kami untuk mencapai misi kami sebagai kekuatan angkatan udara.”