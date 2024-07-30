Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

TNI-AU dan Angkatan Udara AS Ikuti Latihan Cope West 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:19 WIB
TNI-AU dan Angkatan Udara AS Ikuti Latihan Cope West 2024
Kanan: Brig. Gen. Brian S. Laidlaw, Direktur Strategi, Rencana, Program, dan Persyaratan, Markas Besar Angkatan Udara Pasifik AS, Hawaii; Kiri: Marsekal Pertama TNI Firman Wirayuda, Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. (Foto: i
A
A
A

JAKARTA - Para penerbang Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat (AS) dan Angkatan Udara Indonesia (TNI-AU) menggelar Cope West 2024. Ini merupakan latihan mobilitas bilateral, yang berlangsung di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh di Malang, Indonesia, pada 22-26 Juli 2024.

Sekira 25 penerbang AS berlatih bersama personel TNI-AU ikut ambil bagian dalam latihan ini. Meski latihan taktis pada kegiatan ini terkendala oleh abu dari aktivitas gunung berapi, angkatan udara dari kedua negara ikut terlibat dalam pertukaran para pakar (SMEE) di bidang keamanan pangkalan, pemeliharaan operasi, dan topik medis seperti kedokteran dirgantara dan evakuasi aeromedis.

“Tahun ini menandai peringatan ke-75 hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia - sebuah hubungan yang didasarkan pada komitmen kami bersama terhadap nilai-nilai demokrasi dan pluralisme serta tatanan berbasis aturan. Latihan Cope West memberikan kesempatan berharga bagi Angkatan Udara Pasifik AS dan TNI-AU untuk membangun hubungan ini dan berlatih bersama setiap tahun,” ungkap Brigadir Jenderal Angkatan Udara AS Brian S. Laidlaw pada upacara penutupan Cope West, Jumat, (26/7/2024).

“Kami menghargai kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas persahabatan dan kemitraan strategis kami, meningkatkan interoperabilitas, dan meningkatkan kemampuan kolektif kami untuk mencapai misi kami sebagai kekuatan angkatan udara.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065//pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060//pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038//viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032//pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016//pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181013//airbus-PTun_large.jpg
Presiden Prabowo Tengah Negosiasi Tambah 4 Unit Pesawat Airbus A400M
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement