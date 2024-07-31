Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Israel Sebut Serangan ke Lebanon Targetkan Komandan Hizbullah

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |06:22 WIB
Militer Israel Sebut Serangan ke Lebanon Targetkan Komandan Hizbullah
Dampak serangan Israel ke Beirut. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIRUT - Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan di Beirut, Lebanon pada Selasa, dengan target sasaran komandan Hizbullah yang diklaim bertanggung jawab atas serangan di Dataran Tinggi Golan yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja pada akhir pekan.

Melansir Reuters, seorang saksi mengatakan ledakan keras terdengar dan kepulan asap terlihat membubung di atas pinggiran selatan lokasi basis kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon.

“IDF melakukan serangan yang ditargetkan di Beirut, terhadap komandan yang bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak di Majdal Shams dan pembunuhan sejumlah warga sipil Israel lainnya,” kata Pasukan Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
