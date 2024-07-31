Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gadis Cantik di Surabaya Tewas Dibunuh Adik, Lehernya Dijerat Kabel USB

Nursyafei , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:45 WIB
Gadis Cantik di Surabaya Tewas Dibunuh Adik, Lehernya Dijerat Kabel USB
Korban pembunuhan di Surabaya, Jawa Timur (Foto: Nursyafei)
SURABAYA - Seorang gadis cantik, Sandra (30) di Surabaya, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi tewas dengan lilitan kabel USB di lehernya. Korban sempat dikira petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian tewas karena bunuh diri.

Namun, setelah diselidiki, gadis cantik bernasib malang tersebut terindikasi menjadi korban pembunuhan. Tak kurang dari 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri.

Peristiwa itu mengegerkan warga Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya pada Rabu (31/7/2024) sore. Korban diketahui masih berstatus masih lajang.

Menurut salah satu warga, Joko Winarno, pertama kali kejadian tersebut diketahui oleh satpam komplek perumahan yang curiga, bahwa rumah korban yang berlokasi di Jalan Darmo Indah Selatan Blok GG Nomor 17 Surabaya, Jawa Timur dalam kondisi terbuka, mengingat korban tinggal sendirian di rumah tersebut.

Setelah dicek, ternyata korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Di mata warga, korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup karena jarang bersosialisasi dengan warga setempat dan hanya keluar rumah saat berangkat kerja.

 

Halaman:
1 2
      
