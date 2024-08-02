Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jenazah Ismail Haniyeh Tiba di Doha, Qatar untuk Dimakamkan Usai Salat Jumat

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |08:23 WIB
Jenazah Ismail Haniyeh Tiba di Doha, Qatar untuk Dimakamkan Usai Salat Jumat
Jenazah kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh, tiba pada Kamis (1/8/2024) malam di ibu kota Qatar, Doha, dari Iran (Foto: Anadolu AJansi)
DOHA - Jenazah Kepala Politik Hamas, Ismail Haniyeh, tiba pada Kamis (1/8/2024) malam di ibu kota Qatar, Doha, dari Iran. Menurut rencana, jenazah akan disalatkan usia salat Jumat dan  dimakamkan pada Jumat (2/8/2024).

Laporan media mengatakan prosesi emakaman diadakan pada Kamis (1/8/2024) pagi di ibu kota Iran, Teheran, dengan sejumlah besar pelayat dan pejabat yang berpartisipasi, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Kelompok perlawanan Palestina dan Iran mengumumkan pembunuhan Haniyeh dalam serangan udara Israel pada Rabu (31/7/2024) pagi yang menargetkan kediamannya di Teheran, satu hari setelah ia menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Meskipun Israel tetap bungkam tentang pembunuhan itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan keterlibatan Tel Aviv dalam pembunuhannya.

Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza sejak serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

Setidaknya 39.445 warga Palestina telah tewas sejak saat itu, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 91.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

 

