Gerebek Gudang Pengoplosan Gas Elpiji, 5 Pelaku Diamankan 2 di Antaranya Anak-anak

JAMBI - Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi menggerebek gudang yang diduga sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi di Jalan Kenali Besar, Jambi. Sebanyak 5 orang pelaku ditangkap di lokasi. Para pelaku ditangkap tidak berkutik saat melakukan aksinya mengoplos tabung gas bersubsidi ke tabung gas nonsubsidi.

"5 tersangka ini inisial DS selaku pelaku pemilik tempat gudang pengoplosan gas elpiji, kemudian MA dan IR pekerja pengoplos," ungkap Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, Sabtu (3/8/2024).

Sedangkan dua lagi, sambungnya, yaitu pelaku yang masih anak-anak. "Namun sebagai pekerja di sana, keduanya sudah kita lakukan diversi".

Dia menuturkan, para pelaku berhasil ditangkap tangan atas adanya informasi dari masyarakat yang mencurigakan. Saat diamankan, mereka sedang melakukan penyulingan atau memindahkan dari gas bersubsidi ke gas nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg.

Bambang menerangkan, MA dan IR beserta dua anak selaku pekerja pengoplos memindahkan secara manual.

"Sedangkan DS sebagai pemilik gudang hanya mengawasi anak buahnya," tukasnya.

Diterangkannya, DS mendapatkan segel dari online yang hampir sama persis dengan yang aslinya. "Pelaku ini sudah beroperasi sekitar 6 bulan. Mereka dapat tabung gas dari bawahnya agen, dari pangkalan-pangkalan".

"Kemudian mereka beli seperti biasa. Selanjutnya dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang lalu di suling atau dipindahkan," imbuh Bambang.