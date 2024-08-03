Wisatawan Jakarta Ditemukan Tewas di Pantai Karangseke, 1 Lainnya Masih Hilang

LEBAK - Salah satu Wisatawan asal Jakarta ditemukan tewas usai digulung ombak Pantai Karangseke, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (3/8/2024). Korban diketahui bernama Muhammad Ridwan (18).

Ridwan -sebelumnya ditulis iwan- dilaporkan hilang digulung ombak Pantai Karangseke bersama rekannya Muhamad Dafa Fatulah (17) alias Mamet.

"Benar, satu korban atasnama Muhamad Ridwan (18) ditemukan oleh nelayan Binuangeun sekitar 300 meter dari tempat awal korban hilang. Namun yang satu lagi atas nama Muhamad Dafa Fatulah (17) masih dalam pencarian tim gabungan," kata Kepala kantor SAR Banten Al Amrad.

Korban, menurut Amrad saat ini sudah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga menggunakan ambulans milik pemerintah Desa Muara. "Keluarga korban menolak untuk di visum dan langsung membawa jenasah korban kerumah duka untuk dimakamkan,"tuturnya.

Saat ini, lanjut Amrad, Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 1 korban lainnya dengan cara membagi 2 SRU yaitu melakukan pencarian lewat perahu nelayan dan melakukan penyisiran pantai sekitar LKP.