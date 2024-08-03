Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wisatawan Jakarta Ditemukan Tewas di Pantai Karangseke, 1 Lainnya Masih Hilang 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:07 WIB
Wisatawan Jakarta Ditemukan Tewas di Pantai Karangseke, 1 Lainnya Masih Hilang 
Ilustrasi
A
A
A

LEBAK - Salah satu Wisatawan asal Jakarta ditemukan tewas usai digulung ombak Pantai Karangseke, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (3/8/2024). Korban diketahui bernama Muhammad Ridwan (18).

Ridwan -sebelumnya ditulis iwan- dilaporkan hilang digulung ombak Pantai Karangseke bersama rekannya Muhamad Dafa Fatulah (17) alias Mamet.

"Benar, satu korban atasnama Muhamad Ridwan (18) ditemukan oleh nelayan Binuangeun sekitar 300 meter dari tempat awal korban hilang. Namun yang satu lagi atas nama Muhamad Dafa Fatulah (17) masih dalam pencarian tim gabungan," kata Kepala kantor SAR Banten Al Amrad.

Korban, menurut Amrad saat ini sudah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga menggunakan ambulans milik pemerintah Desa Muara. "Keluarga korban menolak untuk di visum dan langsung membawa jenasah korban kerumah duka untuk dimakamkan,"tuturnya.

Saat ini, lanjut Amrad, Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 1 korban lainnya dengan cara membagi 2 SRU yaitu melakukan pencarian lewat perahu nelayan dan melakukan penyisiran pantai sekitar LKP.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182652//viral-N3Xr_large.jpg
Tragis! Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cakung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181680//mayat-0Zfo_large.jpg
Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659//mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement