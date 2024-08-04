Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tewas Dibunuh di Bengkulu, Korban Diserang Tiga Pelaku saat ke Lokasi Target Penangkapan

Demon Fajri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |15:38 WIB
Polisi Tewas Dibunuh di Bengkulu, Korban Diserang Tiga Pelaku saat ke Lokasi Target Penangkapan
Polisi tewas dibacok saat proses penangkapan pelaku kriminal. (Foto: Okezone/Demon Fajri)
A
A
A

BENGKULU - Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seluma, Bripda Soni Bintang Alfala, gugur saat bertugas. Terungkap kronologi korban meninggal usai diserang tiga terduga pelaku pembacokan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

Gugurnya anggota Polri itu bermula, Polres Seluma mendapatkan laporan tindak pidana pembacokan. Laporan itu langsung ditindaklanjuti. Mereka pun mendapatkan lokasi persembunyian terduga pelaku pembacokan.

Untuk menuju ke lokasi tersebut, kata Kapolres Seluma AKBP Arief Eko Prasetyo melalui Kasi Humas Polres Seluma, AKP Andi Winawan, sulit ditempuh dengan kendaraan roda empat. Sehingga harus menempuh 2 hingga 3 jam perjalanan.

Usai berjalan selama 2 jam, terang Andi, anggota Satresrim Kanit Reskrim Polres Seluma, Ipda Bambang Ilyadi dan Bripda Soni Bintang Alfala mendekati rumah terduga pelaku.  

Namun baru berjalan sekira 100 meter menuju rumah terduga pelaku. Kedua anggota Satresrim Polres Seluma tersebut langsung diserang tiga terduga pelaku, Ar (53), Rk (13) dan JK (15). Mereka bertiga merupakan ayah dan anak.

Ketiga terduga pelaku itu menyerang anggota dengan senjata tajam jenis golok, sehingga kedua anggota mengalami luka serius. Ketiga terduga pelaku itu menduga jika anggota Polres Seluma yang datang itu merupakan keluarga dari korban pembacokan.

Untuk Kanit Reskrim Polres Seluma, Ipda Bambang Ilyadi, jelas Andi, mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dan Bripda Soni Bintang Alfala mengalami luka di sekujur tubuh.

“Saat kejadian kedua anggota Polres Seluma langsung dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Seluma. Korban Bripda Soni Bintang Alfala, gugur setiba di rumah sakit. Diduga akibat mengeluarkan banyak darah,” kata Andi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (4/8/2024).

Usai memberikan pertolongan kedua anggota Satreskrim Polres Seluma, terang Andi, anggota Polres Seluma kembali ke lokasi, guna melihat dua terduga pelaku yang sebelumnya telah diberikan tindakan tegas terukur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement