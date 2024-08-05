Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 5 Agustus: Ledakan Bom JW Marriott dan Gempa M7,0 Guncang Lombok

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |05:08 WIB
Peristiwa 5 Agustus: Ledakan Bom JW Marriott dan Gempa M7,0 Guncang Lombok
Gempa Lombok. (Foto: Okezone)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 5 Agustus. Agar mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

1947 - Agresi Militer Belanda I berakhir

Nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatra terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947.

Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi.

Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati.

1962 - Presiden Soekarno Resmikan Hotel Indonesia

Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI Pertama, Soekarno untuk menyambut Asian Games IV tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya, Wendy, asal Amerika Serikat.

Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemda DKI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 tanggal 29 Maret 1993.

 

