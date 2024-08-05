Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Layanan Berbasis Daring, Petugas Dukcapil Diminta Tak Terapkan Pungli dan Jaga Keamanan Data

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |23:40 WIB
Layanan Berbasis Daring, Petugas Dukcapil Diminta Tak Terapkan Pungli dan Jaga Keamanan Data
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi (kiri). (Foto: Kemendagri)
A
A
A

BANJARNEGARA - Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi melihat langsung efektivitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis daring hasil inovasi di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Dia pun mengingatkan petugas Dukcapil agar tidak menerapkan pungli dan menjaga ketat keamanan data.

Desa Danakerta berada di wilayah paling ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Adapun inovasi yang dicebut bernama Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Secara Daring (Pandusaluring), yang merupakan hasil karya Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara.

Saat di lokasi, Dirjen Dukcapil menyaksikan puluhan warga desa masih mengantre untuk mengurus dokumen kependudukan. "Tadi waktu di kantor Disdukcapil Banjarnegara saya hanya bertemu dengan dua orang warga dari Kalibening. Di sini lebih rame, pertanda bahwa pelayanan di Desa Danakerta berjalan bagus dengan banyaknya masyarakat yang datang," ucapnya, dikutip Senin (5/8/2024).

Kepada perangkat Desa Danakerta, Dirjen Teguh berpesan agar pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan cermat dan tepat. Namun selain harus teliti dan cermat juga harus cepat selesai, tidak boleh ada pungli agar masyarakat bahagia.

"Para pemohon yang datang juga harus 'diwongke' terutama perhatikan yang lansia, penyandang disabilitas. Layani dengan sebaik-baiknya," pesannya.

Selain itu dia menekankan bahwa pentingnya keamanan data dan jaringan. "Silakan terkait hal itu dapat dikonsultasikan dengan Pak Wahyu dan Pak Faturi," sambungnya.

Setelah menyaksikan pelayanan adminduk di Desa Danakerta, Teguh mengaku sangat bangga dan berbahagia atas inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Dukcapil Banjarnegara.

"Inovasi Pandusaluring luar biasa, dampaknya banyak untuk masyarakat. Benar-benar memudahkan, dekat, cepat dan membahagiakan seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara," tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182736//pemerintah-ZIxr_large.jpg
Kemendagri Sebut Penyebaran Inovasi Daerah saat Ini Belum Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329//pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181310//pemerintah-8auJ_large.jpg
Kemendagri: Penanganan Sampah Nasional Dibutuhkan Keterlibatan Aktif Seluruh Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180413//pemerintah-eqmN_large.jpg
Pemerintah Susun Standar untuk Hadirkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180409//pemerintah-XP7S_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Peran Pemda sebagai Penggerak Kopdes di Wilayah Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179094//pemerintah-TPDi_large.jpg
Bahas Pemangkasan TKD, Sekda dan Bappeda se-Indonesia Dikumpulkan di Kampus IPDN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement