Layanan Berbasis Daring, Petugas Dukcapil Diminta Tak Terapkan Pungli dan Jaga Keamanan Data

BANJARNEGARA - Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi melihat langsung efektivitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis daring hasil inovasi di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Dia pun mengingatkan petugas Dukcapil agar tidak menerapkan pungli dan menjaga ketat keamanan data.

Desa Danakerta berada di wilayah paling ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Adapun inovasi yang dicebut bernama Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Secara Daring (Pandusaluring), yang merupakan hasil karya Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara.

Saat di lokasi, Dirjen Dukcapil menyaksikan puluhan warga desa masih mengantre untuk mengurus dokumen kependudukan. "Tadi waktu di kantor Disdukcapil Banjarnegara saya hanya bertemu dengan dua orang warga dari Kalibening. Di sini lebih rame, pertanda bahwa pelayanan di Desa Danakerta berjalan bagus dengan banyaknya masyarakat yang datang," ucapnya, dikutip Senin (5/8/2024).

Kepada perangkat Desa Danakerta, Dirjen Teguh berpesan agar pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan cermat dan tepat. Namun selain harus teliti dan cermat juga harus cepat selesai, tidak boleh ada pungli agar masyarakat bahagia.

"Para pemohon yang datang juga harus 'diwongke' terutama perhatikan yang lansia, penyandang disabilitas. Layani dengan sebaik-baiknya," pesannya.

Selain itu dia menekankan bahwa pentingnya keamanan data dan jaringan. "Silakan terkait hal itu dapat dikonsultasikan dengan Pak Wahyu dan Pak Faturi," sambungnya.

Setelah menyaksikan pelayanan adminduk di Desa Danakerta, Teguh mengaku sangat bangga dan berbahagia atas inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Dukcapil Banjarnegara.

"Inovasi Pandusaluring luar biasa, dampaknya banyak untuk masyarakat. Benar-benar memudahkan, dekat, cepat dan membahagiakan seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara," tukasnya.