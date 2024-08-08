Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kontes Transgender di Hotel Orchadz Jakpus, Tuai Kecaman

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |07:07 WIB
5 Fakta Kontes Transgender di Hotel Orchadz Jakpus, Tuai Kecaman
Kontes transgender di Jakarta Pusat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kontes transgender di Hotel Orchardz, Jakarta Pusat menuai kegaduhan. Pasalnya, kegiatan tersebut digelar tanpa adanya izin lantaran pihak hotel hanya mengetahui digelar acara gala dinner.

Berikut fakta-faktanya:

1. Hotel Orchardz Dikenakan Sanksi Teguran

Kepala Seksi Pengawasan Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Pusat Budi Suryawan, menyebut tempat diselenggarakannya kontes transgender di Hotel Orchardz, Jakarta Pusat pada Minggu 4 Agustus 2024 tak akan dikenakan sanksi penutup. Pihaknya lebih dulu akan melayangkan surat teguran kepada manajamen hotel.

"Sesuai dengan Pergub 18 Tahun 2018 itu tidak ada penutupan karena itu hanya kesalahan (administrasi), jadi kita cuma teguran tertulis saja nanti, tapi yang mengeluarkan teguran tertulis juga dari dinas, kami dari Sudin cuma merekomendasikan ke dinas," ujar Budi di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu 7 Agustus 2024.

2. Sanksi Penutupan Harus Penuhi 3 Unsur

Budi menjelaskan, sanksi penutup bisa saja dilakukan kalau terdapat tiga unsur, yakin penyalahgunaan tempat menjadi lokasi prostitusi, narkoba dan perjudian.

"Kecuali kalau misalnya ada kasus prostitusi, judi dan narkoba, itu bisa kita tutup langsung, tapi kalau misalnya ini kan cuma itu aja, jadi hanya teguran tertulis saja," sambungnya.

Namun tetap saja penutupan bisa dilakukan, dengan catatan setelah surat teguran ke-tiga. Dia menjelaskan, soal penutup atau pencabutan izin juga akan dieksekusi oleh pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Makanya kita ada teguran 1 dan 2. Apabila nanti ada kesalahan lagi kedua kali akan kita tegur kedua kali dan ketiga kali, baru nanti pencabutan izin," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
